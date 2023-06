Peut-on encore encadrer l'intelligence artificielle ? L'Europe y croit et s'y colle avant tout le monde

Alors que certains craignent de freiner l’innovation avec une réglementation, Antoinette Rouvroy constate que l’on tolère le déploiement d’intelligences artificielles génératives qui sont "des produits éventuellement dangereux, dont on n’a pas encore fait le tour de tous les dangers, l’inventaire est en cours. Et cela sans aucune réglementation, sans que ces produits ne passent aucun test d’innocuité, de robustesse, etc." Elle ajoute qu’on ne tolère pas cela dans d’autres secteurs industriels tels que les médicaments, l’agroalimentaire, le nucléaire, etc. Bref, pratiquement tous les secteurs. Et de rappeler qu’avant de déployer de nouveaux produits, ceux-ci doivent recevoir une série d’agréments, passer des tests et recevoir des autorisations.

"On dirait que nous sommes influencés, non pas tellement par le principe de précaution, qui pourtant est un principe assez officiellement reconnu dans l’Union européenne (UE), mais plutôt par une sorte de principe d’innovation." Ce principe d’innovation n’a rien d’officiel mais, dit-elle "c’est un principe qui a été introduit de façon très stratégique, un peu par la bande, par des lobbies industriels…" Tout cela dans un contexte de course à l’innovation numérique, en particulier dans le secteur de l’IA.

On a l’impression que ça va nécessairement dans le mur.

Antoinette Rouvroy, docteur en sciences juridiques de l’Institut universitaire européen

Distinguer ce qui est vrai ou faux est aussi une des craintes d’Antoinette Rouvroy. Mais la chercheuse imagine aussi un scénario où les fausses informations (images, textes, etc.) seront diffusées sur internet et avec lesquelles de nouvelles intelligences vont apprendre et s’entraîner. Cela va devenir "extrêmement difficile à nettoyer".

"On a l’impression que ça va nécessairement dans le mur, puisque la condition même de robustesse de l’intelligence artificielle risque d’être sapée ou court-circuité par les résultats mêmes de ce que l’intelligence artificielle va générer", ajoute l’experte. Ceci pourrait conduire à une "juxtaposition de réalités alternatives" et des problèmes dans la société pour se comprendre, se coordonner et "la non-coordination d’un système pousse à l’entropie (augmentation du désordre, ndlr)."