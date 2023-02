Peut-on donner des crêpes à son chien ou son chat ?

La chandeleur, c’est le jour des crêpes. Mais peut-on donner des morceaux à son chien ou son chat ? Dans le 6/8, la vétérinaire Bénédicte Flament répond à la question.

Pour des crêpes, on a besoin de trois ingrédients. Ces trois ingrédients peuvent être comestibles pour nos animaux, mais dans certaines conditions et sans en abuser :

L’œuf : quand il est cuit, nos chiens et chats peuvent tout à fait consommer de l’œuf.

Le lait : le lait de vache risque de provoquer des soucis de digestion à nos animaux. En revanche les laits végétaux (amande, avoine…) ne poseront aucun problème. Autre solution possible : on peut aussi remplacer le lait par de l’eau, l’animal n’y verra aucune différence.

La farine : si on utilise de la farine de blé, il faut être méfiant car elle contient de l’amidon. Mais la quantité utilisée dans la pâte à crêpe est trop faible pour être un inconvénient.

Conclusion : les crêpes pour nos bêtes, c’est sans danger, si on dose et choisit les bons ingrédients. Évidemment, on évitera toutes les garnitures habituelles comme le sucre, la confiture ou le chocolat.