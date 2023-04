Peut-on donner à son chien la même alimentation que l’homme ?

On estime que dans le nez du chien il y a entre 70 et 220 millions de récepteurs d’odeur, contre 15 millions chez l’homme. Dix fois plus développé que le nôtre en moyenne.

C’est donc l’odeur qui va conditionner le chien dans le choix de son alimentation, alors que chez l’homme c’est le goût : nous avons 9000 récepteurs sur la langue, contre 1700 chez le chien.