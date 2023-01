Peut-on développer l'éolien en ville? Le ministre bruxellois de l'Environnement y est favorable

Un projet de plus grande ampleur aurait pu voir le jour sur le site de Coca Cola à Anderlecht. La demande de permis d'urbanisme portait en effet sur une éolienne de 149 mètres de haut. La commission de concertation a remis un avis défavorable. Pour des raisons environnementales, explique, en commission de l'environnement, le député DéFI Jonathan de Patoul. Le principal grief fait aux éoliennes, c'est le bruit.

Mais l'élu de la majorité a eu vent (sans mauvais jeu de mots) d'un nouveau modèle d'éolienne conçu par une entreprise états-unienne. "En octobre dernier, un site internet spécialisé sur le marché solaire français nous faisait part d'une invention technologique d'une firme américaine qui semble avoir trouvé une solution pour remédier au problème de nuisances sonores de l'éolienne sur toiture. Il s'agit en réalité d'un système de récolte de vent, sans mouvement. L'éolienne nécessite environ 10% de l'espace occupé par les panneaux photovoltaïques et génère de l'énergie 24h/24.

Contrairement aux éoliennes bruyantes, visuellement intrusives et dangereuses pour les oiseaux migrateurs par exemple, ce système breveté sans mouvement serait quasi silencieux et permettrait de produire 50% d'énergie en plus que le solaire pour un même coût."