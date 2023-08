Peut-on communiquer avec les morts ? Thomas Edison, inventeur d’un nécrophone, avait tenté l'expérience

Ensuite, au milieu du 20e siècle, la TCI, la transcommunication instrumentale, fait son apparition : selon certains, il serait possible de capter des sons et des voix d’outre-tombe en laissant tourner un appareil enregistreur et en réécoutant les bandes ensuite. La TCI compte de très nombreux adeptes de nos jours : plus besoin d’avoir des pouvoirs spéciaux ou de faire appel à un médium, un simple enregistrement pourrait nous permettre d’entrer en communication directe avec les défunts, et ça donne envie d’y croire. Il est vrai que certains 'messages' captés sont troublants, mais les sceptiques, eux, n’y voient que des hallucinations auditives, et n’envisage pas une manifestation de l’au-delà comme une possibilité : la conscience n’existe que dans un corps physique, et ne survivrait pas à la mort de celui-ci.