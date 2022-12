Peut-on communiquer avec les morts ? Thomas Edison avait aussi inventé un 'nécrophone'

Alors d’autres chercheurs vont emprunter d’autres voies. Par exemple, Thomas Edison le célèbre inventeur du phonographe et de la lampe à incandescence, qui ne croyait pas du tout aux phénomènes paranormaux, a tenté de fabriquer une machine qu’on appellera plus tard le nécrophone. Il voulait construire un appareil scientifique permettant aux morts d’entrer en relation avec les vivants. Hélas, Edison n’a jamais reçu le moindre message en provenance du monde des ombres…

Ensuite, au milieu du XXe siècle, la TCI, la transcommunication instrumentale, fait son apparition : selon certains, il serait possible de capter des sons et des voix d’outre-tombe en laissant tourner un appareil enregistreur et en réécoutant les bandes par après. La TCI compte de très nombreux adeptes de nos jours : plus besoin d’avoir des pouvoirs spéciaux ou de faire appel à un médium, un simple enregistrement pourrait nous mettre en communication directe avec les défunts. Il est vrai que certains 'messages' captés sont troublants, mais les sceptiques eux n’y voient que des hallucinations auditives.

