Peut-on bénéficier de primes ou du tarif social si l’on dépend d’une chaudière collective ?

De plus, en septembre, le gouvernement annonçait

également mettre en place un

" paquet énergie de base "

. Il s’agit, selon le SPF Economie

, d’une prime entre autres accordée

aux

ménages qui disposaient

d’une installation collective pour le gaz au 30 septembre 2022

et d’un contrat variable

ou d’un contrat à durée indéterminée conclu ou renouvelé après le 30 septembre 2021.

Ces personnes recevront un montant unique et forfaitaire de 122 € pour l’électricité et 270 € pour le gaz pour novembre et décembre de cette année.

