Peut-on apprendre en dormant ? Oui, mais avec certaines nuances, d'après des chercheurs belges

Les chercheurs ont sélectionné 22 participants français, qui ne connaissaient pas le japonais ni aucune langue voisine. Ils ont choisi aussi 48 mots japonais bien spécifiques que l’on peut associer à un son. Par exemple, au mot inu qui veut dire chien, on peut associer le son wouf.

Pendant le sommeil des participants, ils ont diffusé le mot japonais et le son associé, afin de voir si une mémoire associative se mettait en place. Ils ont déterminé une intensité sonore, à la fois pour ne pas perturber le sommeil et de façon à normaliser tous les mots et tous les sons.

A leur réveil, on leur a fait faire un test à l’aveugle. Les chercheurs leur ont présenté deux images, par exemple l’image d’un chien et l’image d’une cloche, et leur ont fait entendre le nom inu, chien, en japonais. Et ils ont constaté qu’ils choisissaient correctement ! De façon 'miraculeuse', ils repéraient bien l’image du chien lorsqu’ils entendaient le mot chien en japonais, alors qu’ils ne connaissaient rien de cette langue.