Peut-on apprendre à devenir optimiste pour booster sa santé ?

Et il y a encore plus fort. En Chine, des chercheurs ont posé toute une série de questions à un groupe d’étudiants pour savoir s’ils étaient plutôt optimistes ou plutôt pessimistes. Ils les ont ensuite placés dans des machines à imagerie par résonance magnétique et ils ont fait une découverte étonnante : l'optimisme se voit dans le cerveau à un endroit bien particulier. Il est lié à la densité de matière grise dans une région spécifique appelée putamen, qui joue un rôle dans nos comportements et nos émotions. Plus on est optimiste, plus cette matière grise est dense : l’effet est donc visible physiquement.

Quelle conclusion en tirer ? Tout simplement que le pessimisme n’est pas une fatalité : en pensant positif et en notant par exemple chaque jour tout ce qui vous est arrivé ou vous arrivera de beau, vous enrichissez votre matière grise et vous contribuez à améliorer votre santé !