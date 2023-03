Peut-on améliorer le rôle des banques en matière de cybercriminalité ?

Pour Tilen Cuk, l’explication est toute trouvée. "La banque ne récupère pas forcément l’argent. Elle va simplement rendre le même montant à la victime. Le plus souvent, il s’agit donc d’un coût pour la banque qui ne récupère pas le montant de la part du fraudeur."

Pour éviter la solution judiciaire, les avocats peuvent alors avoir recours à l’ombudsman. Concrètement, c’est un médiateur bancaire qui intervient pour régler un conflit à l’amiable entre les banques et leurs clients lorsque la banque impute à la victime toute la responsabilité de la fraude. Le médiateur analyse la situation et rend un avis favorable ou défavorable à la victime. "En général, nous obtenons de bons résultats", se réjouit l’avocate. "Mais les banques ne sont pas obligées de suivre l’avis de cet organisme." Pour elle, il faudrait donc voir dans quelle mesure il serait possible de donner plus de poids à l’avis des médiateurs. "Il faudrait aussi créer une politique cohérente et commune à toutes les banques."