Peut-on accoucher par voie basse après avoir subi une césarienne ?

La solution ne serait-elle pas d’essayer de tout faire pour éviter les premières césariennes ? Ne seraient-elles pas trop rapidement pratiquées ?

Depuis 1985, l’OMS considère que le taux idéal de césarienne se situe entre 10% et 15%. On voit en effet qu’avec ce taux, on assiste à une diminution de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Mais l’augmentation du taux de césarienne au-delà de ce seuil n’est pas du tout associée à une réduction de la mortalité.

La priorité ne devrait de toute façon pas être d’atteindre un taux spécifique, mais de tout mettre en œuvre pour pratiquer les césariennes à bon escient.

En Belgique, le taux global de césariennes, qu’elles soient programmées ou non programmées, est d’environ 20% à Bruxelles et de 22% en Wallonie, soit une femme sur 5, selon les chiffres du Centre fédéral d'expertise des soins de santé. Ces chiffres ne reflètent pas les grossesses à hauts et à bas risques.

Indépendamment du niveau de risque de la grossesse, on observe une grande variabilité des chiffres entre les divers hôpitaux et entre les auxiliaires de naissance, en fonction de leurs habitudes, de leurs craintes, de leur formation.