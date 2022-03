Peut-il y avoir une relation saine entre la psychologie légale et les médias ?

On entend souvent employer des termes comme psychopathe, sadique, psychotique, un peu à tort et à travers, alors qu’ils ont une signification bien précise et qu’ils sont accompagnés de méthodes d’évaluation qui dépassent de loin les connaissances que l’on en a communément.

"Je ne suis pas sûr que la représentation cinématographique n'a pas une incidence directe ou indirecte sur un certain nombre de décideurs de terrains. A partir du moment où vous avez une représentation de la psychopathie qui est uniquement véhiculée à travers les meurtriers en série du cinéma, ou que vous avez une confusion entre les psychopathes et les psychotiques, nous, on est obligés de déconstruire, d'expliquer, de faire la nuance."

L’exemple de la psychopathie est flagrant, explique Thierry Pham Hoang : les critères opérationnels derrière ce diagnostic de psychopathie ne se résument pas à deux ou trois critères bien connus, mais sont au moins une vingtaine. Or, moins on a de critères en tête, plus on risque de confondre les différents troubles. Il faudrait expliquer au public la différence entre ces termes, pour éviter le risque d’amalgame.

La notion de dangerosité fait partie des notions controversées, parce qu’elles sont à définitions multiples, sont utilisées dans des contextes différents et amalgament toute une série de signifiants qui, parfois, n’ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres.

"La dangerosité se rapporte le plus souvent à des comportements violents, mais il faut l’évaluer à travers des critères opérationnels plus précis."