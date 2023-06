"Peur sur le Lac" : une série catastrophe passionnante

Une enquête haletante dans la ville d’Annecy, deux stars du petit écran français et un suspense prenant… La mini-série Peur sur le lac est de retour sur La Une cet été. Une co-production RTBF de 6 épisodes à (re)découvrir dès le 18 juin et en replay pendant 7 jours sur Auvio.

Souvenez-vous... cette série dramatique fait suite à Le mystère du lac et Le tueur du lac. Dans ce dernier volet, nous sommes deux ans après les événements dramatiques relatés dans Le tueur du Lac. On retrouve Lise Stocker (Julie de Bona) et Clovis Bouvier (Lannick Gautry) toujours en couple et toujours en poste à Annecy. Cette fois, ils doivent faire face à une nouvelle menace très étrange. Des citoyens sont atteints d’un mal mortel : un virus est en train de se répandre dans la ville. Ils ont peu de temps pour trouver l’origine du virus et tenter de stopper sa propagation.