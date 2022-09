Peur du premier pas : comment prendre des initiatives au lit ?

La projection mentale

Cette technique peut vous aider dans ce genre de situation. Il suffit de vous imaginer la scène/le contexte et d'être à l'écoute de vos émotions. Et si ça fonctionne, si vous vous sentez bien, c'est ok de vous lancer. Si pas, mieux vaut ne pas tenter et aller à l'encontre ce ses envies. C'est aussi une question d'habitude, plus on fera le premier pas, plus on se sentira à l'aise, cela finira par devenir un automatisme et la crainte disparaîtra.

Écrire un texto

​​​​​​​Pourquoi pas envoyer un message par écran interposé sur le chemin en rentrant du travail ; parfois, c'est plus facile par écrit. Et si les mots ne viennent pas, vous pouvez aussi, une fois de retour auprès de votre moitié l'embrasser plus langoureusement, échanger un regard plus intense, bref montrer votre envie d'une autre façon que par écrit.

Montrer avec son corps

​​​​​​​L'attendre en sous-vêtements à son retour à la maison, lui prendre la main et l'emmener dans la chambre ou vers le canapé, etc.

Le dire franco

​​​​​​​Lui souffler à l'oreille qu'on a envie de lui/d'elle, lancer une idée coquine à concrétiser dans le courant de la soirée, bref du croustillant qui fait monter le désir !

