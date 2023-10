Peu ou plus de libido : apprendre à se comprendre avec bienveillance

Laura Regaglia est sexologue. Dans son cabinet au Centremergence de Louvain-la-Neuve, elle reçoit régulièrement des patients qui souffrent de leur baisse de libido. Pour elle, il ne faut pas stigmatiser le symptôme et bien s’intéresser aux raisons de ces pertes de désir. Et pour cause, les éléments susceptibles de faire varier la libido sont particulièrement nombreux : fatigue, stress, charge mentale importante, douleurs pendant les rapports, peur de tomber enceinte, importante consommation d’alcool ou de drogues, disputes ou tensions dans le couple, anxiété de la performance, complexes physiques, traumatismes sexuels, pensées envahissantes, maladies, sont tant d’exemples cités par la thérapeute : "Le schéma qui se répète aussi, sexe oral – pénétration – jouissance, qui fait que les gens ne ressentent plus rien tant c’est figé."

Dans cette longue liste non exhaustive, de nombreux critères sont particulièrement courants et surviennent dans la vie de nombreux individus. Pour autant, si la baisse de libido est normale, elle est souvent mal vécue : "J’ai des jeunes qui prennent rendez-vous pour des problèmes de libido, notamment parce qu’ils n’ont pas envie de faire l’amour aussi régulièrement qu’ils le voudraient ou qu’ils ont l’impression qu’on en attend plus d’eux. Et ça engendre une inquiétude de ne pas être normal." Pourtant, il est primordial de s’accueillir soi et son partenaire avec bienveillance quand il s’agit de désir, rappelle-t-elle : "Il ne faut pas se mettre la pression et il y a des solutions à tout, on peut toujours travailler les choses et essayer de comprendre les blocages pour les soulager."

Dans le cadre d’une libido bousculée par une vie quotidienne surmenée ou une charge mentale trop importante, la sexologue incite ses patients à trouver des moments de qualité en solo comme à deux : "Quand on doit s’occuper des enfants, du linge, faire les courses… Ça laisse moins de temps au désir sexuel de s’exprimer. Certains couples n’ont qu’une soirée par semaine de libre, et se sentent trop fatigués pour avoir des rapports. Moi, je leur apprends à planifier des moments où ils sont juste ensemble, des moments de tendresse et parfois je leur demande de planifier des moments plus érotiques." Elle poursuit : "Par contre, prendre soin de soi est aussi très important pour la libido : faire du sport, se sentir bien dans sa peau, et communiquer à l’autre quand il y a un problème. Chacun est libre d’avoir son désir, c’est la base."