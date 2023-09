Peu inspirée, l’Union accroche un partage face à Toulouse pour son retour en Europa League

Pour la première journée d’Europa League, l’Union Saint-Gilloise accueillait Toulouse mais n’a pas pu faire mieux qu’un partage logique qui ne l’arrange tout de même pas dans l’optique de la suite de la compétition.

Dans un groupe où Liverpool faisait figure d’épouvantail, cette rencontre, délocalisée au Lotto Park, était cruciale pour le club saint-gillois s’il voulait revivre une nouvelle épopée en Europa League. On ne saura jamais si les dix minutes de retard du coup d’envoi auraient changé quelque chose mais le début de la rencontre entre l’Union et Toulouse ne pouvait pas emballer grand monde.

En tout cas, la première mi-temps s’est déroulée sur un train de sénateur. En vingt minutes, il n’y a tout simplement pas eu le moindre tir cadré. Et ce n’est pas la tête non cadrée de Mac Allister (23e) qui a vraiment fait trembler le TéFéCé. Malgré leur légère domination, les hommes d’Alexander Blessin ont souvent péché à la conclusion. Titularisé à la surprise générale, profitant de la blessure d’Eckert, Nilsson a été proche d’ouvrir le score sur une frappe croisée intéressante mais qui manquait tout de même de précision (38e). Dans la foulée, Donnum, l’ancien capitaine du Standard, n’est pas passé loin non plus mais n’a pas su cadrer (41e). Dans le temps additionnel, tout indiquait que les deux équipes ne marqueraient pas avant la mi-temps mais une faute de Burgess dans le grand rectangle a tout fait basculer. La transformation du penalty par Dallinga permettait aux Français de rentrer aux vestiaires avec un avantage pas franchement mérité.

Au retour des vestiaires, les intentions n’étaient pas vraiment suffisantes pour changer le cours de la partie. La frappe de Lapoussin (59e) et la tête de Burgess (68e) n’étaient pas cadrées et les Unionistes ne trouvaient pas la solution malgré le soutien sans faille du public. Monté au jeu quelques minutes du jeu, Amoura a ensuite montré en une action pourquoi il avait été transféré cet été. L’international algérien a fait parler toute sa technique pour effacer deux hommes avant d’égaliser, bien aidé par une déviation d’un défenseur adverse (69e). Le match rentrait alors dans une dimension bien plus intense des deux côtés. Moris a dû effectuer deux interventions coup sur coup (74e) avant qu’Amoura ne réalise un nouveau numéro qui s’est terminé par une frappe sur le gardien adverse (75e). En toute fin de rencontre, Moris a été l’auteur d’un arrêt incroyable pour garder son équipe dans le match (90e), suivi quelques minutes par son homologue français. Une minute avant la fin de la rencontre, Costa a été exclu pour une deuxième jeune, laissant Toulouse en infériorité numérique pour les dernières secondes.

Finalement, aucune équipe n’a su émerger, laissant le score à 1-1, un résultat globalement logique mais qui n’arrange par l’USG. Dans le même groupe, Liverpool a souffert mais s’est finalement imposé sur la pelouse de LASK et accueillera l’Union dans deux semaines.