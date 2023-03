Peu de chances de vivre une nouvelle crise bancaire en Belgique, selon Van Peteghem

Vincent Van Peteghem indique suivre la situation de près, avec la Banque nationale et la Banque centrale européenne, mais il ne s’attend pas à des conséquences négatives pour les banques belges, même si une institution systémique comme le Credit Suisse venait à faire faillite.

"On ne peut jamais prédire qu’il n’y aurait pas d’impact, mais aujourd’hui le risque est très faible. Nous avons vu un certain nombre de banques faire faillite pendant la crise financière, mais nous devons également reconnaître que des mesures ont été prises pour rendre les banques plus fortes et plus résilientes."