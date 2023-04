Petrus De Man : « Le regard de l’autre permet de se voir soi-même ! »

Les toiles de Petrus De Man se caractérisent par la présence récurrente d’un petit bonhomme, manneken aux yeux grands ouverts sur le monde qui l’entoure. Gravitent autour de cette figure toutes sortes de formes géométriques qui forment des objets divers tels qu’une fenêtre, une lampe, une porte, une maison, et puis des animaux, des arbres, des plantes, … Ce personnage fait office d’alter ego de son auteur qui cherche à fixer sur le support une projection de lui-même, un état d’âme qu’il traduit en attitude, par des postures. Souvent, la vie et l’œuvre de l’artiste s’entrelacent. Ainsi, quand il fait la connaissance de "l’homme de sa vie", Petrus De Man découvre les contraintes de la vie à deux, lui qui vivait jusque-là seul. Subitement il lui faut prévoir l’heure à laquelle il rentrera, les activités du week-end, la vie quotidienne, les vacances, etc. Le cadre, c’est-à-dire la maison partagée, devient important. Cela s’est traduit dans son travail par une attention prêtée au cadre de son support, c’est-à-dire à la hauteur et à la largeur de la feuille sur laquelle il travaille. "J’ai réalisé l‘existence du cadre alors que jusque-là je l’avais ignoré. Au lieu de faire le personnage et le monde autour, j’ai commencé alors à partir du cadre, cela a bousculé tout mon travail", explique-t-il.

Ce n’est pas la seule occurrence où la vie et l’œuvre de l’artiste se sont confondues. Ainsi, Petrus De Man, qui découvre son homosexualité à l’âge de quinze ans, s’intéresse à la question de la norme et à celle de l’individu par rapport au groupe, une question qui le préoccupe d’autant plus du fait qu’il est issu d’une famille d’entrepreneurs (ndlr, la famille Colruyt).

Il y avait des normes à suivre, la loyauté envers la famille était très importante, sacrée même, si on sortait de la norme on risquait d’être expulsé, c’était presque une expérience physique, j’ai dû me battre et ça m’a poussé à sortir ce que j’avais de très particulier en moi pour m’affranchir du groupe.

Une bataille qui se poursuit quand l’artiste est à l’œuvre. Petrus De Man décrit sa façon de peindre comme un combat au corps à corps avec la matière :

Je travaille avec du carton, un papier très épais avec lequel je me débats. Je ponce mes couleurs et mes gouaches, c’est très physique. Je blesse la fibre du papier avec du papier de verre, cela lui donne une texture supplémentaire. Je retravaille par la suite avec de l’aquarelle, je le ponce, ça fait des couches. J’aime bien montrer l’histoire, le devenir d’un tableau, cela lui donne une profondeur. En cassant cette fibre le pastel adhère mieux, je l’étale avec mes doigts, je le rentre dans la fibre du papier. Le résultat est comme un tableau-objet et c’est ce que je recherche, que le tableau soit présent, indépendamment de l’endroit, de mon histoire, qu’il soit là, hors de moi.

La pseudo-narration s’exprime ainsi dans tous les aspects de son œuvre, aussi bien dans le fond que la forme et le processus. Les toiles de Petrus De Man sont le reflet de leur créateur, on y retrouve l’intégrité, la combativité et la résilience qui le caractérise face aux assauts d’une vie qui fut souvent mouvementée.