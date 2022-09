Pétrole : un baril relativement bas mais des prix toujours aussi chers, pourquoi ces coûts de pompe ?

Un blocage des prix n’est lui, pas enviable, comme le soulignait le professeur de finances internationales Bertrand Candelon fin juin dernier. Il expliquait la façon dont on pourrait bloquer les prix et les conséquences : "Si on bloque les prix, deux possibilités : soit on dit distributeur 'on vous paye à 1,40 € le prix de l’essence', dans ce cadre-là s’il achète sur les marchés internationaux, si son coût de revient est au-dessus de 1,4€, il va perdre. Donc à un moment, ça ne va pas aller. Ou alors l’Etat va compenser cet écart, mais alors là ça va rentrer dans les finances publiques. Dans les deux cas, bloquer les prix, ça n’a jamais marché. C’est une mauvaise idée. L’État ne peut pas se substituer au marché. Sinon, le déficit public va se retrouver dans nos impôts. Il y a des vases communicants, on ne peut pas décider d’un jour à l’autre d’imposer les prix ". Et de citer l’URSS des années 80, où le blocage des prix n’avait pas du tout… pris.