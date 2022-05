Pétrole, gaz, médicaments : l'Europe est-elle dépendante ?

Hydrocarbures, médicaments, semi-conducteurs et même les engrais, l’Europe est multidépendante et ça l’empêche de prendre pleinement son destin en main. C’est ce que viendra nous expliquer notre invité Eric Maurice de la Fondation Schuman. Nous irons aussi à Rome et Berlin avec des correspondants sur place pour voir ce que le résultat de l’élection française inspire à nos voisins.

Partager plus et posséder moins, est-ce la solution pour diminuer notre emprunte carbone. C'est la question que pose le podcast de Myriam « Après nous les mouches » et une visite dans la jungle irlandaise.

Présentation : Olivier HANRION