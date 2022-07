Петро Обухов: «Одеса неприступна» | Petro Obukhov: "Odessa est imprenable"

Notre envoyée spéciale en Ukraine est actuellement à Odessa. Dans le viseur de l’armée russe, la ville portuaire résiste. Françoise Wallemacq y a rencontré Petro Obukhov, 37 ans, conseiller municipal de l’opposition à Odessa.

Le jeune homme connait la Belgique pour y avoir assisté au festival Rock Werchter. C’était dans une autre vie... A Odessa, il s’est lancé en politique et dirige aussi une petite entreprise de taxis.

Selon lui, sa ville est imprenable par l’ennemi: "Les Russes voient Odessa comme une cité russe. C’est pour cela qu’ils veulent la conquérir plus que toute autre ville en Ukraine. C’est comme à Kharkiv. Kharkiv est près de la ligne de front mais ils n’arrivent pas à la prendre. C’est pour cela qu’ils essaient de la détruire et qu’elle est chaque jour bombardée avec des missiles et de l’artillerie lourde".

"A Odessa, la seule chose qu’ils pourraient faire, ce sont des attaques de missiles... Mais ils n’ont réussi à détruire aucun équipement militaire. Donc cela n’a aucun sens, ce sont juste des actes de terrorisme", avance encore le conseiller municipal de la ville.

Pour Petro Obukhov, l’autre mal qui ronge l’Ukraine, c’est la corruption... "Mais cela, on s’y attaquera dès la fin de la guerre".