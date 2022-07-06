Петро Обухов: «Одеса неприступна» | Petro Obukhov: "Odessa est imprenable"

Зараз в Одесі перебуває наш спеціальний кореспондент в Україні. У прицілі російської армії опирається місто-порт. Франсуаз Валлемак зустріла там 37-річного Петра Обухова, опозиційного міського радника в Одесі.

Молодий чоловік знає Бельгію за тим, що відвідав там фестиваль Rock Werchter. Це було в іншому житті... В Одесі він пішов у політику, а також займається невеликим бізнесом таксі.

За його словами, його місто неприступне для ворога: "Росіяни сприймають Одесу як російське місто. Тому підкорити його хочуть більше, ніж будь-яке інше місто України. Це як Харків. Харків біля лінії фронту, але взяти його не можуть. Тому його намагаються знищити, і його щодня обстрілюють ракетами та важкою артилерією".

"В Одесі єдине, що вони могли зробити – це ракетні обстріли... Але вони не змогли знищити жодної військової техніки. Тому це не має сенсу, це просто теракти", – каже міськрадник.

Інше зло, яке роз’їдає Україну, для Петра Обухова – це корупція… "Але з цим розберуться, щойно закінчиться війна".