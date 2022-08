Petitstream.com : le site qui met en avant des petits streamers sur Twitch

Parfois, lorsque l’on n’est pas content des solutions apportées, il vaut mieux proposer sa propre réponse au problème. Et ça tombe bien, c’est justement ce que Jean-Phillipe, le créateur de "petitstream.com", a décidé de faire.

Le but de ce site est de faire découvrir de nouveaux vidéastes au public, tout en encourageant ces petits streamers en leur offrant leurs dix minutes d’exposition auprès d’une plus grande audience. Pendant dix minutes, tous les utilisateurs du site sont embarqués sur une chaîne Twitch aléatoire francophone et ayant moins de cinq spectateurs. Durant ce laps de temps les viewers peuvent faire connaissance avec le streameur via le chat, et pourquoi pas s’y attacher jusqu’à s’abonner à sa chaîne. Une fois les dix minutes écoulées, le site emmène tous ses utilisateurs vers un nouveau streameur, et ainsi de suite…