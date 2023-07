Petits salaires, moins de congés : la Ligue des familles et les syndicats veulent relever le minimum de 20 à 25 jours de congé légaux

Elles démarrent officiellement cette semaine pour les étudiants, mais aussi pour ceux qui ont posé quelques jours de congé… Les vacances d’été sont là et comme de nombreux Belges, vous avez peut-être économisé vos jours de congé légaux pour profiter du soleil en juillet et en août.

Reste que le Belge est bien défavorisé en termes de nombre de jours de congé par rapport à ses voisins européens. C’est ce que dénoncent plusieurs syndicats et associations, dont la Ligue des familles, qui demandent une "mesure de conciliation des temps" pour permettre aux parents de profiter d'un nombre de jours de congé décents.

Les parents sont en effet souvent amenés à poser des congés pour s’occuper de leur famille : "Ce dont on se rend compte, c’est que les parents, lorsqu’ils sont au début de leur carrière ou lorsqu’ils gagnent peu d’argent en général dans leur package salarial, n’ont que les jours de congé légaux : c’est-à-dire 20 jours", indique Christophe Cocu, le directeur général de la Ligue des familles. "C’est extrêmement difficile à maintenir jusqu’aux périodes de vacances puisque, avec l’ensemble des événements qui se passent dans la vie de parent, on a de temps en temps besoin de quelques jours de congé pour s’occuper de ses enfants, éventuellement parce qu’ils sont malades", précise-t-il.

Plus de congés que le minimum légal pour les plus hauts revenus

Toujours est-il qu’en Belgique, le nombre minimum de jours de congé est de 20, soit environ quatre semaines. Pourtant, de nombreuses personnes ont bien plus de jours de congé… Des vacances complémentaires qui font souvent partie du package salarial négocié avec l’employeur, mais cela n’est possible "que pour les personnes qui ont l’occasion de négocier un petit peu leur salaire", souligne le directeur général de la Ligue des familles.

Cela provoque donc de grandes différences en fonction des travailleurs, précise Christophe Cocu, s’appuyant sur un baromètre réalisé par la Ligue : "les personnes qui gagnent plus de 3000 € sont 66% à avoir plus que 20 jours de congé. Mais pour celles qui gagnent moins de 1500 €, elles ne sont plus que 44%. On se rend donc compte qu’il y a un lien évident entre le type de contrat qu’on a et le nombre de jours de congé complémentaires auxquels on a droit. Or les parents ont tous les mêmes besoins."

Une triple peine donc pour ceux qui ont des petits salaires. Ces derniers gagnent moins bien leur vie, ont moins de congés et n’ont en général pas accès au télétravail : "quand on est caissière dans un supermarché, quand on va nettoyer les bureaux… Forcément on ne va pas avoir accès au télétravail", signale Christophe Cocu. "Pour concilier les temps, il y a de moins en moins de mesures qui sont possibles et réalistes pour les parents. Lors des derniers ajustements budgétaires, on a diminué l’accessibilité à la possibilité de garder son enfant de moins de six ans à la maison qui a été diminué. De manière générale, on se rend compte que l’ensemble des éléments qui permettent de faire la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle sont en diminution".

Passer de 20 à 25 jours de congé

Pour améliorer le quotidien des parents, la Ligue propose de passer le minimum légal de 20 jours de congé à 25 jours : "Ici, on propose une mesure universelle pour augmenter cette possibilité de concilier vie familiale et vie professionnelle. Elle bénéficiera évidemment aux parents, mais à tout le monde de manière générale, puisqu’on sait que quand on est grands-parents par exemple, on passe aussi de plus en plus de temps à s’occuper de ses petits-enfants tout en travaillant toujours. Et donc cette mesure de conciliation avantagera aussi ceux qui s’occupent des enfants."

Mais cette demande est-elle réalisable alors que le monde du travail et de l’économie parle encore de crise aujourd’hui ? Oui selon le patron de la Ligue, qui parle d’ironie : "Quand on a des travailleurs qu’on a envie de garder, on leur propose des packages salariaux d’office avec plus de jours de congé. Et ceux qui sont dans les métiers les moins bien payés, on ne le fait pas. Moi je pense que c’est tout à fait faisable sans créer une crise généralisée. C’est un enjeu simplement, une volonté de mettre un peu à égalité les gens qui sont sur le marché du travail", prône Christophe Cocu.

De plus, le patron de la Ligue signale les bienfaits de ces cinq jours de congé supplémentaires, qui pourraient réduire les problèmes de surcharge mentale et donc d’arrêt maladie chez les travailleurs : "de manière générale, on a pu observer que le fait de n’avoir que 20 jours de congé et d’être obligé de tirer dessus était un des facteurs qui augmentait la possibilité d’avoir un burn-out parental ou même un burn-out professionnel, d’être en épuisement, de tomber soi-même malade."