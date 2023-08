Petits forts de la Seconde Guerre mondiale cherchent nouveaux propriétaires

Le prix ? Minimum 5000 euros

"Pour celui de Limbourg, le prix minimum demandé est de 6500 euros et pour celui de Visé c’est 5000 euros, mais on attend de recevoir des offres. Les cinq offres les plus importantes seront invitées à une vente aux enchères " explique Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances.

Les possibilités de réaffectations sont malheureusement quasi nulles car les deux fortins sont situés en zones agricoles. Quel serait donc le profil de l’acheteur ?

"Ce qu’on a déjà vu, c’est un agriculteur qui veut assurer sa tranquillité, on a des passionnés de la seconde guerre mondiale qui vont les acheter, la commune qui ne souhaite pas avoir de demande de permis. On a déjà eu un grand-père qui veut faire un cadeau à ses petits-enfants" répond la porte-parole du SPF Finances.

Si cela vous intéresse, rendez-vous sur le site www.finimmoweb.be