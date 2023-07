"Petits face à l’immensité": des îles québécoises aux premières loges du changement climatique

Et la vitesse de ces bouleversements donne le vertige aux 13.000 habitants, qui réalisent que leur environnement est appelé à se transformer radicalement.

Les berges des îles reculent déjà en moyenne d’un demi-mètre par an, selon une étude de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). Et pour Diane Saint-Jean et sa compagne, derrière ce chiffre : l’angoisse. "On était plutôt naïves, on était certaines qu’on avait une solution. Mais la nature nous a prouvé le contraire", raconte-t-elle, la voix tremblante et les yeux rivés sur les falaises qui s’effritent à quelques mètres de sa maison.

Les deux femmes habitent La Martinique, une étroite bande de terre qui relie les deux principales îles. Elles ont dépensé des milliers de dollars pour renforcer la falaise avec de gros rochers mais la tempête Fiona en septembre 2022 a tout avalé en quelques heures. "On se lève le matin et on comprend qu’on a mis notre argent à l’eau. Mais que faire ?", demande l’ex-infirmière à la retraite, fataliste.