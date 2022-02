Petits boulots, travail au noir, transactions entre particuliers, l’Euro numérique va-t-il mettre fin à l’économie souterraine ?

Travail au noir, petits boulots non déclarés, transactions entre particuliers, l’argent passe de main en main sans que cela ne se sache forcément. Un manque à gagner pour les Etats et une manière pour des économies illicites de fonctionner.

L’euro numérique, dont les transactions pourraient être centralisées auprès de la BCE, pourrait-il mettre fin à ce type de marché ? Analyse.

Vers la fin des jardiniers du dimanche ?

Il n’est pas rare pour certains d’avoir affaire aux services de particuliers pour réaliser de petits travaux. Jardiniers, peintre, mécanicien, des métiers dont les petits boulots peuvent être réalisés sans forcément être déclarés. En Belgique, il n’existe aucune limite pour un paiement en espèce entre particuliers dans le cadre de biens et services.

Néanmoins, si l’on en arrive à un euro entièrement numérique (et donc à la fin de l’argent papier, qui n’est actuellement pas dans les plans de l’Europe), ces petits boulots pourraient bien être touchés.

Pour Étienne de Callataÿ, économiste et Co-fondateur d’Orcadia Asset Management : "L’euro numérique n’éradiquera pas les petits boulots au noir mais cela les rendra plus difficiles" . Un avis que partage son confrère Bruno Colmant, économiste et professeur à l’ULB et l’UCLouvain : "Tant que l’Euro numérique n’est pas généralisé, cette économie devrait continuer d’exister", révèle-t-il.