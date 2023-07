Petits bobos ou véritables blessures chez les scouts : "Appelez d'abord un médecin généraliste pour ne pas surcharger les urgences"

Dans la salle d’attente des urgences de Libramont, il ne reste que quelques chaises vides. Une vingtaine de patients attendent leur tour et parmi eux, cinq scouts, foulard au cou mais aussi bandage au genou et à la cheville. "Dans une course, j’ai tapé dans un trou ou contre une barre… Je ne sais pas trop. Mais ça fait mal !", remarque Maguari en regardant sa jambe. À côté d’elle, une plus jeune. "On m’a fait un croche-pied, et ma cheville s’est tordue…"

Là non plus, rien de dramatique, mais comme elles, ils sont des dizaines à chaque jour franchir les portes des urgences pour des petits bobos. Plus de 5.000 scouts se sont installés en Province de Luxembourg. "Ajoutez-y le tourisme et cela nous amène à une suractivité de plus de 25% en été", constate Jean-Luc Lejeune, médecin urgentiste à Libramont.

En pénurie de personnel, les équipes ne sont pas suffisantes. "On répond à toutes les demandes, mais la pression monte rapidement", regrette le médecin. Finalement un tiers des cas ne nécessitait pas un déplacement aux urgences. "Les médecins généralistes peuvent soigner de nombreuses pathologies. Cela nous aiderait si les patients se tournaient d’abord vers eux avant de venir chez nous."

À Bouillon, le message est d’ailleurs passé auprès de tous les camps : en cas d’accident, "appelez d'abord un médecin généraliste pour ne pas surcharger les urgences déjà en difficulté".

Vanessa Anizet est l’un de ces généralistes : "Grippe, indigestion, maux de ventre, maux de tête, coupures… On peut gérer tout cela. En cas de doute, les responsables peuvent également se tourner vers nous pour avoir un avis. Ce qui est certain, c’est qu’en passant d’abord par un généraliste, ils auront de bonnes informations et dans la grande majorité des cas, ils ne perdront pas leur temps dans une salle d’attente. Il faut vraiment penser à libérer les urgences. Ces services sont là pour répondre à des victimes d’accident de la route, à des AVC et à toutes les urgences vitales. Nous, nous pouvons gérer une bonne partie du reste."