Petites tartelettes au citron et faites maison !

Ce n’est désormais plus un secret, à la faveur des plusieurs confinements, la pâtisserie est devenue l’une des addictions préférées des Belges ! Petits choux home made, cake et autres douceurs… Nos cuisines sont devenues de véritables temples pour les becs sucrés ! Cette semaine, l’équipe de "Bientôt à Table !" conviait la spécialiste Valériane Greban, finaliste belge du "Meilleur pâtissier" et créatrice du site "J’apporte le dessert". En cette saison hivernale, elle y partageait une recette de tartelette au citron !

Recette de la tartelette au citron et au basilic !

Durée : 45 minutes (repos une heure)

Difficulté : **

Budget : €€

Pour 6 personnes (cercle de 20.5cm)

En cette saison, les agrumes poussent à profusion, alors pâtissons au citron !"

Les ingrédients

Pour la pâte sucrée

120 g de beurre pommade

25 g de poudre d’amandes

80 g de sucre glace

1 pincée de fleur de sel

1 œuf battu

1 zeste de citron vert

200 g de farine

Pour la crème citron vert – basilic

165 g de beurre

65 g de sucre

Zeste d’1 citron vert

110 g de jus de citron vert (3 citrons)

120 g d’œufs (2 gros œufs)

65 g de sucre

6 g de feuilles de basilic frais

Les étapes

1. Préparer la pâte

Mélanger au robot à l’aide de la feuille l e beurre pommade et le sucre glace.

Ajouter la poudre d’amandes, une pincée de fleur de sel et le zeste de citron vert .

Ajouter l’œuf battu et bien mélanger.

Ajouter la farine et mélanger le moins possible afin de ne pas trop travailler la pâte.

Emballer la pâte dans un film plastique et la mettre au frigo pendant 1 heure.

Étaler la pâte sur 2-3 mm entre deux feuilles de papier cuisson (à l’aide d’un rouleau avec des guides c’est plus facile) et foncer votre cercle perforé.

Mettre au congélateur 15 minutes avant de cuire, cela permet aux bords de ne pas retomber pendant la cuisson ;-)

Cuire à blanc à 160 °C pendant 25 minutes (Il n’est pas nécessaire de mettre des billes de cuisson).

2. Préparer la crème au citron vert – basilic

Mettre dans une casserole beurre + sucre + zeste + jus de citron et faire bouillir sur feu doux.

Fouettez dans un bol les œufs entiers + le sucre.

Verser les œufs dans la casserole et porter à ébullition en fouettant continuellement. Retirer du feu, ajouter le basilic haché finement et mixer.

Laisser refroidir à 50° et verser ensuite sur le fond de tarte cuit.

Mettre au frais minimum 3 heures avant la dégustation.

Décorer avec des petites meringues et feuilles de basilic.

Recette tirée du site J’apporte le dessert by Valeriane candidate au Meilleur Pâtissier (japporteledessert.be)