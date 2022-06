Petite visite guidée dans la tête d’un macho plus vrai que nature

Il y a une réelle différence entre ces deux termes : le sexisme doit être vu comme un système idéologique. Il va construire la catégorie des hommes et des femmes en définissant l’homme comme étant supérieur à la femme. Et malgré les efforts de nombreuses personnes, le sexisme est encore bien ancré dans les mentalités.

Le machisme a pour but de mettre en valeur la supériorité du genre masculin. Mais au contraire d’une personne misogyne qui a tendance à s’enfuir à la vue d’une femme, le macho bondit comme un vrai mâle et porte secours à celle-ci, si par exemple, elle est en danger. Mais le macho trouve aussi normal de penser à la place des femmes et de commander.

Un test pour savoir si vous êtes macho ou pas est d’ailleurs disponible sur Internet.