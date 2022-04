Petite surprise : Philippe Gilbert disputera Paris-Roubaix

Petite surprise ce mercredi soir dans la composition Lotto Soudal prévue pour Paris-Roubaix, dimanche : Philippe Gilbert fait partie des 7 coureurs de l'équipe belge qui disputeront l'enfer du nord. A l'origine, la course n'avait pas été prévue au calendrier du champion du monde 2012.

"Mon endurance a toujours été ma force, probablement encore plus sur la fin de ma carrière qu'avant. Après en avoir discuté avec l'équipe nous sommes arrivés à cette conclusion : je peux être plus utile sur une longue et difficile course comme Paris-Roubaix que sur une course plus explosive comme la Flèche wallonne. Maintenant je regarde devant moi, pour cette dernière course sur les pavés" a expliqué Philippe Gilbert sur les réseaux sociaux de son équipe.

Vainqueur en 2019, il sera accompagné, entre autres, de Florian Vermeersch, 2e sur le vélodrome l'an passé.