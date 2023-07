Petite surprise : Novak Djokovic déclare forfait pour le Masters 1000 de Toronto

Novak Djokovic a besoin de repos. Tombé face à Carlos Alcaraz au terme d'un combat homérique en finale de Wimbledon, le Serbe vient d'annoncer qu'il ferait l'impasse sur le Masters 1000 de Toronto (du 7 au 13 août prochain).

La raison avancée ? Une fatigue et un besoin de se reposer et de recharger les batteries. Déception donc pour les organisateurs du tournoi qui perdent leur principale tête d'affiche et surtout un quadruple lauréat du trophée.

Alors, inquiétude pour l'US Open ? Plus que probablement pas. Il reste de la marge, le célèbre Grand-Chelem américain n'ayant lieu que fin août (28 août - 10 septembre). Le connaissant, Novak Djokovic ne fait qu'anticiper pour arriver, au sommet de sa forme, en terres américaines.

Pour remporter un tournoi qui lui échappe depuis... 2018 ?