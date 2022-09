"Petite Sirène" : les réactions violentes comme preuve d’un besoin de changement - décryptage

Ça fait deux semaines que Disney a dévoilé les premières images du remake en live-action de "La Petite Sirène" et en l’espace de deux semaines, on n’aura jamais autant lu le nom d’Halle Bailey sur Internet. Elle qui, selon le réalisateur Rob Marshall, "possède cette rare combinaison d’énergie, de cœur, de jeunesse, d’innocence et de profondeur – sans compter une voix extraordinaire – qui sont les qualités nécessaires pour jouer ce rôle iconique", a été la cible de réactions très violentes comme le hashtag #NotMyAriel ou carrément le blanchiment de l’actrice. Un certain @TenGazillionIQ a eu recours à une IA pour remplacer Halle Bailey par une femme blanche. Hitek rapporte que d’après @TenGzallionIQ, il pourrait carrément faire la même chose pour la totalité du film et ce, en 24 heures.