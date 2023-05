Petite révolution pour le Grand Prix de F1 à Francorchamps : il faudra réserver à l’avance sa place de parking !

C’est une petite révolution que s’apprête à vivre le Grand Prix de Belgique de Formule 1 à Spa Francorchamps prévu le 30 juillet prochain ; dorénavant, il faudra réserver à l’avance sa place dans les parkings du circuit ainsi que son emplacement dans un camping, via une plate-forme gérée par l’organisateur Spa Grand Prix. Une mesure au départ souhaitée par la police fédérale ; Spa Grand Prix a embrayé et les communes de Stavelot et Malmedy viennent de voter ce nouveau règlement. L’origine de cette mesure inédite réside dans les problèmes de mobilité que connaissent chaque année les différentes entrées de parking : " le constat vient de la police fédérale, justifie Thierry de Bournonville, Bourgmestre de Stavelot ; Spa Grand prix a embrayé tout comme les communes de Stavelot et Malmedy. Les files étaient interminables aux entrées des parkings ; elles remontaient parfois même jusqu’à l’autoroute, et des spectateurs s’énervaient car ils risquaient de rater le départ !".