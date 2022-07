Petite philosophie du bonheur avec Marianne Chaillan, des clefs pour le penser

Au menu de La Couleur des Idées, la question du bonheur ! Comment parvenir à atteindre ce que nous cherchons toutes et tous alors que nous ne savons même pas exactement à quoi il ressemble ? Au fond, quelle est la définition du bonheur ? Pour en parler, Simon Brunfaut reçoit la philosophe Marianne Chaillan qui vient de publier "Où donc est le bonheur" aux Éditions des Équateurs. Celle qui enseigne dans un lycée marseillais s’attelle dans sa pratique à "débusquer la philosophie qui se loge dans notre quotidien". Elle prend comme objets d’études aussi bien des chansons, des films ou encore des séries. Spécialiste de pop culture, on lui doit notamment "In Pop We Trust", un livre sur la série "Games of Thrones" ou encore la "Playlist des philosophes".