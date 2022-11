Petite liste des concerts qui nous font de l’œil au Fifty Lab

Au début, on hésitait entre l’adorer ou la détester. Peut-être déjà parce que reprendre un slow de Wejdene (jtm de ouf) et l’adapter dans une version hyperpop était un move osé. Mais après plusieurs écoutes, notamment de son premier EP Acedia, mais surtout du second sorti plus tôt cette année, Pyrale, on est conquis. Et on a plus que hâte de se rendre compte de son potentiel scénique, son charisme nous ayant déjà été vendu plus d’une fois. Et dans une mouvance similaire, on pourra également vous inciter à découvrir JeanneTo.