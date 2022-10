Petite jam entre amis pour Alex Lifeson de Rush et Robby Krieger des Doors

Et c’est sur " Evil Ways " de Santana que les deux musiciens se sont retrouvés pour jammer, dans le cadre d’un concert de charité en Californie ce 24 octobre.

L’événement était organisé à la mémoire de l’artiste Scott Medlock, décédé en novembre 2021, à l’âge de 53 ans, d’un cancer.

Scott Medlock et Robby Krieger étaient des amis proches, les deux avaient lancé ce concert caritatif en plus d’un tournoi de golf en 2008 au profit de la Pat Tillman Foundation, une organisation qui offre des bourses d’études aux anciens combattants et à leurs partenaires, et qui, par la suite, a collecté des fonds pour l’hôpital pour enfants St. Jude, qui traite le cancer et d’autres maladies chez les petits.



En 14 années d’évènements, plus de 3 millions de dollars ont pu être rassemblés pour la cause.

C’est le chanteur Andy Vargas, qui a rejoint Alex Lifeson de Rush et Robby Krieger pour la cover de Santana :