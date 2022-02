Petite guéguerre entre Eddie Vedder (Pearl Jam) et Nikki Sixx (Mötley Crüe)

C'est ce vendredi 11 février que sortira Earthlings, le dernier album solo d'Eddie Vedder. On a déjà pu découvrir quelques titres issus de ce projet comme "The Long Way", "The Haves" et “Brother the Cloud”.

De leurs côtés, les membres de Motley Crue ont vendu l'année passée tout leur catalogue à BMG. Les légendes hair metal ont signé un accord sur l’intégralité de leur répertoire musical avec BMG. Motley Crüe est l'un des rares groupes à pouvoir réclamer ces droits, après avoir récupéré les masters au label Elektra à la fin des années 90. A l’époque, cela leur avait coûté plus de 10 millions de dollars, on imagine donc que le deal a dépassé ce budget.