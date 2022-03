Petite enfance en Flandre : Wouter Beke annonce des mesures

Le ministre flamand du Bien-Etre, Wouter Beke, a annoncé lundi avoir mandaté deux consultants pour étudier les manquements constatés en matière de garde d'enfants au cours des dernières semaines en Flandre, afin de réorganiser le secteur et d'élaborer un plan d'action.

M. Beke (CD&V) a dû faire face à plusieurs reprises, au cours des dernières semaines, à de nombreuses critiques, au parlement flamand, à propos de la politique d'accueil de la petite enfance, à la suite du décès d'un bébé de six mois, le 18 février dernier dans une crèche de Mariakerke (région gantoise).

L'autopsie a révélé que l'enfant, victime d'un traumatisme crânien, est décédé du syndrome du bébé secoué. Le père de la directrice a été arrêté pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, la directrice elle-même a été inculpée.

L'affaire a fait grand bruit, car la crèche faisait l'objet de plaintes et de rapports depuis un certain temps. De nombreuses questions ont aussi été posées à propos d'une information plus récente faisant état de l'autorisation d'exploiter maintenue au bénéfice d'une femme responsable d'une crèche à Schoten, et condamnée pour mauvais traitements infligés à des enfants.

Focus sur les problèmes

Le ministre a indiqué lundi devant le parlement flamand avoir désigné un haut fonctionnaire, Leo Van Loo, et un comité extérieur de surveillance externe dirigé par le professeur Liesbeth Stevens, la directrice adjointe de l'institut pour l'Égalité des Femmes et des Hommes, pour se pencher sur les problèmes du secteur.

Le premier aura notamment pour tâche de préparer un plan d'action portant sur l'accueil de la petite enfance, qui doit fixer des critères plus sévères d'octroi des autorisations pour ces établissements et favoriser une plus grande transparence.

M. Beke a également commandé un audit - qui devrait être bouclé d'ici l'été prochain - et a dit espérer que ces mesures supplémentaires permettront de "rétablir la confiance" des citoyens et des parents.

Le parlement flamand devrait pour sa part voter mercredi la mise sur pied d'une commission d'enquête chargée d'examiner les manquements constatés dans l'accueil de la petite enfance et de proposer également des recommandations.