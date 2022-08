Anne Zagré, éliminée dès les demi-finales du 100m haies, Eliott Crestan 8e de la finale du 800m

Fin de l’aventure pour Anne Zagré. Alignée dans la 3e série de la demi-finale du 100m haies, la Belge a fini 5e en 13.12. Un chrono loin de son record de Belgique (12.71) et malheureusement insuffisant pour espérer se qualifier

Très mal sortie des blocs, Zagré a longtemps vivoté en queue de peloton, incapable de rattraper son retard sur les meilleures, parties bien plus vite. Et si elle a grignoté un peu de terrain dans les derniers mètres, grâce à son éternelle pointe de vitesse au finish, son début de course aura finalement été rédhibitoire et la prive d’une qualification.

Petite déception donc pour la Belge, qui avait sans doute les moyens de se qualifier pour la finale mais qui reste à quai avec le 13e temps des demi-finales.