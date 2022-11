Petite Cantate pour grande amitié : Barbara nous parle de sa complicité avec la pianiste Liliane Benelli

Le 24 novembre 1997, il y a 25 ans, la chanteuse Barbara nous quittait. Réal Siellez nous conte l’historie derrière Une Petite Cantate et l’amitié entre Barbara et sa pianiste Liliane Benelli, décédée dans un accident de voiture le 12 août 1965.

En 1965, une chanson est ajoutée à toute hâte sur l’album Le mal de vivre juste avant qu’il ne sorte… Une petite cantate parle d’une complicité et d’un manque de l’interprète Barbara pour Liliane Benelli. Pianiste attitrée du cabaret l’Ecluse à Paris, une virtuose au visage d’ange qui a été l’accompagnatrice et l’amie de la dame en noir. Je dirais même plus, elles ont poussé la complicité jusqu’à composer ensemble… Ni belle ni bonne, et Ce matin-là, les deux seules co-compositions de Liliane et Barbara.

Mais difficile de rendre compte de leur symbiose uniquement à travers ces deux morceaux… L’écluse, c’est ce qu’on appelle un petit lieu comme il en existe encore quelques-uns. Un petit plateau de cabaret, qui est en fait un couloir de douze mètres de long, une soixantaine de places sur des banquettes de moleskine rouge cloutées d’or, quelques-unes supplémentaires au bar, et selon Pierre tchernia, je le cite "une scène pas plus grande qu’une table dont la moitié est occupée par un piano droit". Les coulisses, la proximité et les verres déglutis en fin de soirée, les lunes successives forgent la tendresse entre l’interprète et l’accompagnatrice.

C’est grâce à Barbara que Liliane Beneli rencontre Serge Lama et inversement… une immense histoire d’amour les unit, ils parlent mariage. Mais, le 12 août 1965, un accident de la route tue sur le coup Liliane Beneli et Jean-Claude Ghrenassia (le frère d’Enrico Macias qui organisait la tournée de Serge). Lama lui restera polytraumatisé pendant plusieurs mois… les chansons Sans toi en 1966, D’aventure en aventure en 1968 ou encore Toute blanche en 1974 sont dédiées à Liliane et débordent de la violence de cet amour inconsolable.

La première à avoir écrit pour Liliane Beneli, c’est son amie Barbara. Effondrée, il lui suffira de quelques jours pour composer Une petite cantate. Ce n’est pas sa première chanson de deuil, ce ne sera pas sa dernière. Mais la particularité ici, c’est que son adresse est directe et sa voix est totalement mise à nu.