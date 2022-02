Petite accalmie temporaire ce mardi

Demain mercredi, il devrait encore pleuvoir au réveil un peu partout mais en cours de matinée, progressivement de timides éclaircies reviendront sur l’ouest et le centre. Vent et grande douceur puisqu’on attend 10 à 14°C. Au fil des heures le temps redeviendra de plus en plus sec et les éclaircies s’élargiront. Les rafales de vent de sud-ouest atteindront encore 60 à 70 km/h. Les éclaircies devraient être un peu plus larges jeudi, les averses seront assez espacées. Le vent restera assez for avec des rafales de 50 à 60 km/h