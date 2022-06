Petit tour dans les coulisses du JT de la RTBF avec Ophélie Fontana et Laurent Mathieu

Les deux présentateurs vous emmènent voir les coulisses du studio, de la régie et de la fameuse "cabine" (celle où les journalistes posent leur voix en direct sur les sujets quand ils n’ont pas eu le temps de passer en sono – grosse pression)…

Un petit aperçu qui permettra de répondre à des questions que le public nous pose souvent. Dans cette vidéo, vous apprendrez aussi pourquoi Ophélie Fontana a un jour subitement "disparu de l’antenne" en plein Journal (ça, c’est du teasing).

Via le projet Inside, au-delà des lieux, on prend le temps de partager avec vous les coulisses des choix éditoriaux, de revenir sur certaines erreurs, de répondre aussi aux questions que vous nous faites parvenir. Concernant le JT, on s’est par exemple récemment demandé – suite à vos réactions – si on n’en avait pas trop fait au moment des élections françaises. Et à l’inverse, on est aussi revenu sur la faible couverture dédiée à l’interdiction de Russia Today et Sputnik en Europe. Ou encore sur notre choix de dire Kiev et pas Kyiv.

Dans un autre article, on vous explique pourquoi on parle de certains faits divers et pas d’autres. Tandis que dans celui-ci, on lève le voile sur les rapports entre la rédaction et le conseil d’administration de la RTBF. Pointons aussi celui-là, dans lequel on s’interroge sur les images d’illustration des images liées à la canicule : trop légères par rapport à l’enjeu du réchauffement climatique ?

Quelques thèmes parmi beaucoup d’autres, que vous retrouverez sur la page RTBF Inside de notre site web, sur les réseaux sociaux, ou encore en télévision tous les mois/à revoir sur Auvio.

Pour nous faire parvenir vos questions sur notre traitement de l’info, au JT mais aussi en radio, sur le web ou sur les réseaux sociaux, c’est par ici.