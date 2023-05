Petit test : sais-tu parler "le belge" ?

Est-ce que tu parles le “belge” ?

Nous les Belges francophones, on ne parle pas tout à fait la même langue que les Français… Nous avons plein de petits mots et plein d’expressions qui sentent bon la gaufre et l’huile de friture…

Maîtrises-tu l’art subtil du parler “belge” ? : Nous allons le vérifier ensemble !

Voici un exemple de conversation en “belge” et sa traduction en français de de France : (Joue le jeu ! Essaye de comprendre chaque phrase avant de lire sa traduction)

- Une pintje, fieu ?

- Une bière, mec ?

- Non peut-être ! Tu sais m’passer le décapsuleur j’ai mal mes dents. Un tout grand merci !

- Evidemment ! Tu peux m’passer le décapsuleur j’ai mal aux dents ? Merci beaucoup !

- T’as vu le scandale avec le bourgmestre ? Il a piqué 70.000 balles en stoemelings.

- T’as vu le scandale avec le maire ? Il a volé 70.000€ en cachette.

- Aussi près des élections ?! Il a pas toutes ses frites dans le même sachet le peye. Bon… tu viens à la kermesse tantôt ? J’ai envie d’une crasse.

- Aussi près des élections ?! Il n'a pas inventé le fil à couper le beurre, le bougre. Bon… tu viens à la fête foraine toute à l’heure ? J’ai envie de malbouffe.

- Ah non hein j’suis pas d’humeur, il m’en est arrivé une bonne ce matin, on m’a piqué mon gsm !

- Ah non je ne suis pas d’humeur, il m’est arrivé une mésaventure ce matin, on m’a volé mon portable !

- Bah allez, faut mordre sur ta chique un peu hein ! Viens ça te changera les idées…

- Oh mais faut pas te laisser abattre ! Viens ça te changera les idées…

- Non mais t’as vu comme il fait douf, là ? Non, ce soir il va dracher, c’est sûr.

- Non mais t’as vu comme il fait étouffant, là ? Non, ce soir il va pleuvoir des cordes, c’est sûr.

- Dommage, bon bah j’espère que t’arrivera à tirer ton plan sans ton gsm. J’dois y aller… Que ça aille bien, hein !

- Dommage, bon bah j’espère que tu pourras te débrouiller sans ton téléphone. Je dois y aller… Prends soin de toi !

Si tu as tout compris sans la traduction, bravo ! Tu maîtrises le “belge” à la perfection ! Si tu as eu besoin des copions, on te pardonne, mais révise mieux pour la prochaine fois hein, ket !

@miseajour est un programme info de la RTBF disponible sur TikTok à destination des adolescents de 12 à 16 ans.