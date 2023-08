Petit rôle dans "Oppenheimer" : Florence Pugh raconte les excuses de Christopher Nolan

Dans "Oppenheimer" de Christopher Nolan, un des gros films de cet été, Florence Pugh interprète Jean Tatlock, une psychiatre et médecin qui est la maîtresse du personnage principal, Robert Oppenheimer.

Le réalisateur ne pensait pas que l’actrice oscarisée allait accepter le rôle étant donné le peu de scènes dans lesquelles son personnage apparaît. Pour autant, la star de "Don't Worry Darling" a dit ne pas avoir hésité à accepter de jouer dans le film, même en tant que figurante.

"Je ne savais pas vraiment ce qui se passait ou ce qui se faisait. Mais je savais que Chris voulait vraiment que je sache que ce n'était pas un très grand rôle et qu'il comprendrait que je ne veuille pas m'en approcher. Et je me suis dit : "Ça n'a pas d'importance. Même si je sers le café au fond de la salle, faisons-le" a-t-elle déclaré à MTV UK.