Petit poucet des huitièmes, un coach passé par la Belgique et une équipe prête à marquer l'Histoire : l'Australie rêve de gloire

Discrète lors d'un premier tour marqué par les surprises, l'Australie est pourtant en train d’écrire les grandes pages du football local puisqu’elle vient de passer la phase de poules pour la deuxième fois de son Histoire.

En 2006, lors du Mondial allemand, les coéquipiers de Tim Cahill parviennent à s’extraire d’un groupe compliqué composé du Japon, de la Croatie… et du Brésil. Les troupes entraînées par un certain Guus Hiddink tiennent même tête au futur champion du monde italien en ne s’inclinant qu’à la 95e minute et un penalty de Francesco Totti.

Depuis, les Océaniens ne sont jamais parvenus à sortir des poules, jusqu’à ce mondial Qatari et un magnifique six sur neuf face à la France, la Tunisie et le Danemark.