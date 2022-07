Petit pont, double crochet, frappe en lucarne : dites bonjour à Adingra, le "nouveau Mitoma" de l’Union

Simon Adingra "aka" le nouveau Kaoru Mitoma. Débarqué en prêt à l’Union Saint-Gilloise en provenance de Brighton, le jeune ivoirien a donné un aperçu de ses qualités d’entrée.

Alors que les Unionistes sont menés 1-0 sur la pelouse des Canaris, une contre-attaque ultra rapide est initiée par Teddy Teuma, qui récupère le ballon aux abords de sa surface. Le milieu maltais lance alors Adingra sur le côté gauche, son côté de prédilection. C’est à ce moment-là qu’on sort le pop-corn et qu’on admire le one-man-show de Simon Adingra.

L’ailier efface d’abord Mory Konate avec un petit pont, puis enrhume deux défenseurs avec un magnifique double crochet. L’Ivoirien conclut ensuite son magnifique solo avec une frappe enveloppée qui touche le poteau de Daniel Schmidt avant de terminer au fond du but. "Quand j’ai mis le petit pont, ça m’a mis en confiance. J’ai l’habitude de mettre ce genre de but à l’entraînement. Je ne marque pas tout le temps mais j’aime rentrer sur mon pied droit et enrouler", a confié le joueur de 20 ans au micro d’Eleven après la rencontre.

Premier match et première action de grande classe pour Simon Adingra, qui par son profil et son club d’origine, rappelle évidemment Kaoru Mitoma, dynamiteur de l’Union la saison dernière (5 buts et 4 assists en 21 matches disputés).

En plus d’être de toute beauté, ce but permet à son équipe d’arracher un point important sur la pelouse de Saint-Trond (1-1).