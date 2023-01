Petit pénis et voiture de sport, des scientifiques prouvent qu’il y a bien un lien !

Une nouvelle étude prétend avoir trouvé des preuves scientifiques prouvant le fait que les hommes qui ont un "petit pénis" ont plus tendance à conduire une voiture de sport luxueuse.

Dans une étude, qui n’a pas encore été révisée par des pairs, une équipe de chercheurs prétend avoir trouvé des preuves que les hommes ont plus tendance à vouloir une voiture de sport lorsqu’ils pensent que la taille de leur pénis est plus petite que la moyenne. Un mythe qui court depuis longtemps et que les hordes de Twitter peuvent ressortir facilement, notamment devant le Tweet d’Andrew Tate à Greta Thunberg.

La science est parfois amusante et une équipe dirigée par le professeur Daniel C. Richardson du département de psychologie expérimentale de l’UCL (Londres) s’est demandé si le mythe était en lien ou pas avec la réalité. Ils ont recruté 200 hommes anglophones âgés de 18 à 74 ans pour réaliser une expérience en ligne et évaluer la véracité de la légende "petit pénis, grosse cylindrée".