Petit moment de bonheur dans la guerre en Ukraine : un couple se marie au milieu des ruines de Kharkiv.

L’amour plus fort que la haine. C’est un message fort qu’envoient ces deux Ukrainiens qui se sont mariés le 3 avril dernier malgré la guerre qui décime leur pays et leur ville, Kharkiv. Alors que la menace russe à l’Est se fait de plus en plus pesante - les autorités craignant une attaque de grande ampleur imminente – ils ont décidé de faire face à leur manière.