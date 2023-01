Petit manuel de survie dans le monde compliqué des voitures électriques

Des premiers prix à relativiser ?

Que faut-il penser des voitures électriques "premiers prix" ?

"Le premier prix, c’est 20.000 €, mais c’est une voiture électrique qui aura une autonomie relativement faible, surtout si on fait de l’autoroute, c’est-à-dire 150-200 kilomètres grand maximum, avec une charge lente en plus, donc on ne pourra pas la recharger en 20 minutes. Il faudra attendre si on doit faire de l’autoroute. Ensuite, on peut déjà trouver des modèles à 30.000-35.000 €, mais plutôt des modèles d’origine chinoise, qui sont de bons modèles aussi, mais il y a aussi l’aspect géopolitique. Par contre, si on va chercher dans des marques occidentales, coréennes ou japonaises, on est déjà à plus de 40.000 €."

Il faut donc compter 40.000 € pour une voiture confortable et 100% électrique, parce que même avec les voitures les chinoises au prix d’appel à 35.000 €, il faut rajouter deux ou trois options et on arrive à 40.000 €.