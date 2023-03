Petit malaise avec Virgine Efira et Pierre Niney à propos de son imitation de Pierre Palmade en interview

À l’occasion de la promotion de la saison 3 de "LOL : qui rit, sort !", Pierre Niney et Virginie Efira ont répondu à plusieurs questions. La réponse à l’une d’entre elles a créé un malaise.

La vidéo de Pierre Niney et Virginie Efira, invités par L’Obs afin de faire la promotion de la saison 3 de "LOL : qui rit, sort !", date d’il y a deux semaines mais resurgit aujourd’hui.

Dans le cadre de l’interview, les deux acteurs ont répondu à une série de questions telles que "Quelle est votre technique pour ne pas rire ?", "Quelle est votre blague préférée ?" ou encore "Quelle est votre meilleure imitation ?". C’est la réponse de Pierre Niney à cette dernière question qui a créé un malaise : "Je vais vous dire un truc catastrophique… ma meilleure imitation, c’est Pierre Palmade."

Lorsque le malaise palpable s’est installé, Virginie Efira a coupé court en proposant de passer à autre chose avant que Pierre Niney apporte plus de précision à sa réponse : "Non mais attends, c’est terrible, ce qui se passe est horrible. Les gens le savent parce que je l’ai déjà fait plusieurs fois. Des gens me disent de faire Pierre Palmade. Je ne vais plus jamais faire cette imitation!"